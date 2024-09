Autogiro della provincia di Ragusa, approntato il programma

Si parte. Predisposto il programma della 27esima edizione dell’Autogiro della provincia di Ragusa organizzato dal Veteran car club ibleo. Iscrizioni chiuse perché è stato raggiunto il numero massimo di automobili consentito. Venerdì accoglienza già alle 14 all’hotel Poggio del sole sulla Ragusa mare. Le verifiche tecniche sono in programma dalle 16 alle 18 al porto turistico di Marina di Ragusa dove ci sarà la partenza vera e propria della kermesse motoristica. Alle 18, la prova speciale al piazzale 8 marzo (dove si tiene il mercato del mercoledì in contrada Selvaggio) a Ragusa. Alle 20 il trasferimento e la cena in un locale di Ragusa Ibla. Si prosegue il secondo giorno, sabato 7, con partenza alle 9, prove di abilità alle 9,30 sullo spiazzale antistante il Centro commerciale ibleo. Quindi, dalle 10,30 si seguirà il percorso turistico sino ad arrivare, alle 12, a visitare una cantina del posto. Alle 13 degustazione e lunch. Alle 16 transito da Chiaramonte Gulfi, sosta in pineta e degustazione gelato. Alle 18 rientro in hotel mentre alle 20 si terrà la cena e la premiazione. Domenica 8 partenza alle 9, alle 10,30 visita al museo regionale di Kamarina, mentre alle 11,30 sono in programma la sosta e l’aperitivo a Scoglitti. Alle 13 il pranzo che concluderà questa edizione 2024 della manifestazione

