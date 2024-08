“Non ci arrenderemo mai”…l’opinione di Rita Faletti

Foto di Giannino Ruzza (carro armato sovietico, Canadian War Museum Ottawa)

Nel 2000, anno della sua elezione alla presidenza della Federazione russa, in un angolo nascosto della mente, Vladimir Putin contemplava l’annessione dell’Ucraina. Ossessionato da un disegno imperiale, rivedeva le ex repubbliche sovietiche nella sfera della Grande Madre Russia. I latrati dei cani Nato, di peluche, sarebbero stati una giustificazione e una parte di Occidente, chissà, forse una gran parte, sarebbe rimasta a guardare, attonita e inerme, il gas, il petrolio…e Kirill, suo fedele alleato e sostenitore, avrebbe approvato. Stato e Chiesa. Lo zar in pectore non poteva prevedere che persino in Vaticano sarebbe arrivato qualcuno a fare il tifo per lui. Due oblast in Georgia, la Crimea, i primi passi per testare le reazioni. E passo dopo passo, come con le ciliegie, il vorace autocrate si è inventato “l’operazione militare speciale”. Una spedizione armata, di breve durata, quasi indolore, quasi, si sarebbe conclusa in maniera trionfale. Kyiv si sarebbe arresa e Janukovic, sotto naftalina dal 2014 dopo la fuga in Russia, sarebbe stato rimesso al suo posto. Un presidente fantoccio come Lukashenka. In ogni storia c’è sempre un “ma”. I servizi e l’apparato avevano creduto che russofonia fosse sinonimo di russofilia e sottovalutato la natura di un popolo. Chi ha avuto l’onore di assaggiare la mitezza russa, preferisce il sapore del proprio sangue. Putin si è dovuto rassegnare all’idea che gli ucraini esistono, se esistono! Straordinariamente tenaci, libertari e individualisti, fortemente motivati a difendere la loro indipendenza. Ancora oggi, dopo 920 giorni di invasione su vasta scala, drammaticamente violenta, contro un nemico che fa della spavalderia e della quantità i suoi punti di forza, quel paese non ha smesso di combattere. La difesa della Patria, parola scialba per i cosmopoliti, è al primo posto nella lista delle priorità. Certo, per l’opportunismo pacifista e turlupinatore di politici amorali, la difesa della patria è al di là di ogni possibile comprensione. Quelli ragionano con i voti, e il sangue delle vittime non è tutto uguale. “La vita non ha lo stesso valore ovunque”, ha detto Zelensky, che ha chiesto all’Amministrazione Biden di far cadere l’ultimo tabù sulle armi occidentali che Kyiv ha a disposizione ma non può usare contro il territorio della Federazione Russa. Pressioni da Londra sul presidente americano, Borrell che dice oggi quello che sarebbe superfluo specificare: è solo l’Ucraina a dover decidere come e dove impiegare le armi fornite dall’occidente. Ma la “deterrenza nucleare” di Putin fa impallidire l’occidente che vuole la vittoria di Kyiv ma teme la sconfitta di Mosca, invia armi a Kyiv ma ne limita l’uso, promette aiuti “fino a quando sarà necessario” ma li dilaziona nel tempo, subisce i ricatti di Orban che sta con Putin ma gli elargisce soldi, dorme sognando la pace. L’Europa è un complesso caso di schizofrenia che anche Otto Kernberg avrebbe qualche difficoltà a curare. Putin lo ha capito, Zelensky lo ha capito. Il primo ne approfitta, il secondo ne è preoccupato. Sa di dover fare affidamento su Syrsky, il capo delle forze armate, i servizi segreti, la tecnologia e i suoi. L’incursione nella regione di Kursk è diventata un’invasione: 1390 Kmq di territorio russo controllato da Kyiv, un centinaio di insediamenti, giovani coscritti russi che non vogliono combattere contro gli ucraini che nel frattempo entrano nell’oblast di Belgorod. Il nemico è disorientato dalla piega che ha preso la guerra, costretto a inseguire chi ha preso in mano la conduzione delle operazioni. Mosca deve abbandonare la staticità tipica della guerra d’attrito e riorganizzare le truppe destinandone alcune al nuovo terreno di scontro e nel contempo cercare di mantenere il ritmo impresso all’avanzata nel Donbass. Sorpresa e rapidità e un combinato di calcolo e fantasia sostenuto da una motivazione incrollabile contro la confusione dei russi che rispondono nell’unico modo che conoscono: raid intensi e devastanti, simultanei, su 150 regioni dell’Ucraina, concentrati sulle infrastrutture energetiche per tenere al buio e al freddo la popolazione nella prossima stagione invernale. Il genio è estraneo alla strategia russa, che affida alla sola forza e al numero di armi l’esito dell’operazione speciale. In una manciata di giorni, il successo di Kyiv è sotto gli occhi di chi non si rifiuta di vederlo: due ponti distrutti e uno seriamente danneggiato sul fiume Seym, una raffineria, depositi di armi, impianti di stoccaggio, un posto di comando di droni, un’unità di guerra radio-elettronica, attrezzature e armi e 40 membri del servizio russo centrati dai missili di precisione di Kyiv. “Non ci arrenderemo mai”, è il tam tam che gira nel paese invaso, dall’inizio dell’aggressione. Zelensky ha pronto un piano per la vittoria da presentare a Biden, il ministro della Difesa Crosetto ripete ininterrottamente la litania delle armi italiane da non usare in territorio russo, il tremebondo Tajani, ministro della Difesa, non fa che ribadire che non siamo in guerra con la Russia. L’Ucraina sì, però. “Non ci arrenderemo mai”, disse Churchill il 4 giugno 1940 e aggiunse che se le cose si fossero messe male, il Nuovo Mondo sarebbe corso in aiuto del Vecchio. E’ una speranza anche oggi.

