La posizione al tavolo e il modo in cui determina il tuo successo al 7signs Casino

Le posizioni nel poker determinano tutto. La forza delle mani, lo stile degli avversari, i tipi di gioco e molti altri aspetti del gioco devono essere considerati in base alla tua posizione al tavolo da poker.

Come viene determinato l’ordine dei turni

Il pulsante è il punto a partire dal quale le posizioni vengono contate in senso orario. Il primo a muovere è la persona seduta a sinistra del pulsante, mentre il mazziere muove per ultimo (senza contare il preflop). Nelle partite di poker amatoriali senza mazziere, il mazziere distribuisce le carte ai giocatori e al tavolo.

Le posizioni cambiano dopo ogni mano. In un tavolo 9-max, dopo la prima mano, il dealer passa allo small blind, lo small blind passa al big blind, il primo giocatore in early position passa alla middle position, il giocatore dalla middle position passa al cut-off e la persona dal cut-off passa al bottone.

Quali sono le diverse posizioni nel poker

In un tavolo 9-max ci sono quattro sezioni distinte: i bui, le posizioni iniziali, centrali e finali.

Tende piccole e grandi

I bui sono posizionati uno dopo l’altro sulla mano sinistra del mazziere. Fanno parte delle prime posizioni, ma a causa delle peculiarità del poker sui bui e contro i bui, essi, così come il bottone, vengono considerati separatamente. Ogni mano inizia con le puntate obbligatorie sui bui, che vengono utilizzate per costruire il piatto.

Posizioni iniziali (UTG)

Quando si gioca a poker 9max, il primo giocatore UTD è il giocatore alla sinistra del BB. È “nel mirino” degli altri giocatori ed è il primo a subire il colpo.

Posizione intermedia (MP)

I seguenti 3 partecipanti al gioco appartengono alla MP. Può essere definito medio, sia in senso letterale che figurato. Perché la media non è solo la posizione al tavolo, ma anche il grado di partecipazione alla battaglia per il piatto e l’influenza sugli avversari.

Taglio (CO)

Sono i giocatori che siedono alla destra del croupier. Questa è la posizione più vantaggiosa perché i giocatori seduti in questa posizione sono gli ultimi a prendere una decisione nel giro di puntate. Quindi, possono prendere in considerazione tutte le informazioni sulle azioni degli avversari a destra, comprese le loro puntate, la velocità delle loro decisioni e (quando si gioca offline) il loro comportamento.

Naturalmente, tutte queste qualità sono solo medie. Se, ad esempio, a un giocatore UTG vengono distribuiti gli assi in tasca, può benissimo piazzare una grossa puntata. Molto dipende dagli altri giocatori coinvolti nella mano di poker.

Tattiche specifiche per la posizione

Tende

Nel preflop, dove i bui sono gli ultimi a fare una mossa, non dovresti fare grandi puntate o rilanci. Questa è una statistica deludente: i giocatori di solito perdono quando cercano di “proteggere i bui”, cioè chiamano o puntano con una mano che non è la migliore, in modo da non sprecare la puntata dei “bui”. Gioca a poker in modo che se perdi (cioè più di 80 volte su 100), non perdi troppo.

Rosing con UTD

In questo caso, ci sono molte sottigliezze e sfumature. Tuttavia, le tattiche principali per giocare con successo da una posizione iniziale sono lo stile tight e il bluff con una 4-bet. Il gioco tight ti eviterà di perdere troppo, mentre una grande puntata può far calare le carte ai tuoi avversari perché, di norma, le mani davvero forti vengono giocate con UTD.

Posizione intermedia

Non ci sono differenze sostanziali rispetto alle tattiche UTG, a parte il fatto che man mano che ti avvicini al Bottone, devi diminuire la tensione e aumentare l’aggressività.

Taglio

Più la posizione è avanzata, più aggressiva e ampia è la gamma di mani che si possono giocare. Dal cut-off, i giocatori raramente foldano, ma spesso rubano i bui o il rake se uno dei loro avversari ha già puntato in quel turno. Nel preflop, il cut-off può prendere una decisione in base alla situazione di gioco attuale. Questa posizione offre ai giocatori un ampio margine di manovra per bluffare, semi-bluffare e puntare in modo selvaggio.

