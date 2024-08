IF Sound Fest: Stasera al Chiostro Ente Liceo convitto Modica

Si terrà questa sera presso il bellissimo chiostro di Palazzo S.Anna (Ente Liceo convitto) a Modica la prima edizione dell’IF Sound Fest 2024, organizzato dall’etichetta indipendente ed associazione culturale Isulafactory in collaborazione con l’Ente Liceo Convitto. Un evento di musica, visuals e arte in cui il già bellissimo complesso architettonico dell’ex convento si trasformerà in un uno scenario fantastico arricchito da installazioni artistiche, tele giganti e soprattutto da un’illuminazione che trasformerà la location per una sera nel centro culturale della città di Modica, integrandosi di fatto, con gli altri appuntamenti d’arte, Situ Festival, che si terranno in città in questo weekend. Sarà soprattutto un evento di musica un _“Viaggio elettronico in ambienti sonori”__ _un sound walk virtuale. Un’esperienza sensoriale, in cui la vista e soprattutto l’udito vengono sollecitati in un viaggio attraverso composizioni sonore e immagini di artisti di livello internazionali. Sarà Stefan Torto, musicista e producer greco di livello internazionale (con grande seguito su YouTube e Instagram) che da Atene è volato in Sicilia per due date, l’headliner del festival, introdotto dall’esibizione multidisciplinare con proiezione di visuals, del musicista di Pordenone Gian Luca Belluzzo in arte Anzwart già facente parte del roster di Isulatronic, la side label per la musica elettronica di Isulafactory. L’after party vedrà la l’esibizione del producer belga Loked Groove, anch’esso di livello internazionale (resident nei migliori club di Berlino) mentre durante l’aperitif time (dalle 20.00) sarà il giovanissimo sound designer Gabrile Adamo a fare gli onori di casa con un dj set al tramonto su una delle più belle terrazze di Modica (cortile del palazzo). Le installazioni di Vittorio Lo Bello e le opere di Marco T. Grifola, tre tele giganti che formano un imponente trittico “olio su tela”, saranno il valore aggiunto di un festival che vuole essere un momento di interazione tra diverse discipline artistiche e vuole essere soprattutto un appuntamento culturale fisso nella città di Modica per i prossimi anni. Per informazioni ci si può rivolgere a info@isulafactory.it, info 3333652965.

Salva