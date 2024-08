Farmaco salvavita Baqsimi a pagamento in Sicilia. Riceviamo

Sono la mamma di un ragazzino affetto da patologia di Diabete Mellito di tipo 1 da Marzo 2020.

La presente per esprimere il nostro rammarico in quanto l’Agenzia Italiana del Farmaco, con determinazione del 10 ottobre 2023, ha disposto il ritorno del farmaco salvavita BAQSIMI (glucagone), in classe C, ossia a pagamento alla modica cifra di circa 83 euro a confezione.

A causa dell’indignazione che ha suscitato tale provvedimento nelle famiglie e nelle Associazioni dei pazienti diabetici, alcune regioni dell’Italia fra cui l’Emilia Romagna, hanno deciso di farsi carico, mantenendo gratuito il suddetto farmaco salvavita.

Pertanto, con la presente, sollecitiamo l’assessore regionale affinché anche la Regione Sicilia si faccia carico della spesa del farmaco Baqsimi, così come è avvenuto nelle altre regioni italiane.

Alessia Stracquadanio

