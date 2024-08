Monterosso Almo e i disagi all’utenza di Iblea Acque, in campo l’Ust Cisl

“Sono numerosi i cittadini monterossani che si sono recati nella nostra sede sindacale per protestare avverso le salate bollette relative al servizio idrico integrato gestito dalla società Iblea Acque. E non solo l’invio delle bollette agli utenti, ma anche l’impossibilità da parte degli stessi di potere interloquire in modo adeguato con l’ufficio Iblea Acque di Giarratana perché, purtroppo, a Monterosso, ancora oggi, non è stata aperta alcuna sede”.

E’ quanto denuncia la segretaria generale dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi, che ha raccolto le lamentele dei cittadini che chiedono chiarimenti in merito a bollette per le quali i consumi di acqua addebitati non corrispondono con quelli reali che risultano essere notevolmente inferiori. “Questa – sottolinea Carasi – è una situazione di grande disagio per molti utenti monterossani che, dopo avere corrisposto le rate relative al 1°, al 2° e 3° trimestre, con le bollette relative al 4° trimestre si vedono costretti a pagare somme esose e, apparentemente, non dovute e per le quali Iblea Acque, nonostante precedenti rassicurazioni di correggere gli errori di fatturazione, ha invece, recentemente, inviato, tramite raccomandata, i solleciti di pagamento. Tutto ciò, per quanto è dato sapere, senza preoccuparsi di fornire i chiarimenti sui consumi fatturati e sulle modalità di lettura dei contatori. Ecco perché la Cisl, per tale ragione, a nome e per conto dei cittadini in questione, chiederà che siano sospesi i pagamenti e, contestualmente, un incontro con il sindaco Salvatore Pagano e con l’amministratore unico di Iblea Acque, Franco Poidomani, per ottenere adeguati chiarimenti ed eventualmente fare in modo che si possa procedere alla revisione dei consumi fatturati a seguito della puntuale e precisa lettura dei contatori per il rilievo dei consumi reali”.

