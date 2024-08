Sport e legalità, al Lido della polizia di Caucana

Il Rugby è uno esempio di pratica sportiva e agonistica che più d’ogni altro significa cosa vuol dire competere anche nello scontro fisico ma rispettare e rispettarsi. Rispettare le regole e rispettare l’avversario mai nemico ma solo avversario. In alcune realtà della provincia di Ragusa da sempre -ed in altre da qualche tempo- il rugby è pratica sempre più diffusa.

Per questo e per i valori che questo sport sa trasmettere, diffondere, condividere e per ciò che sa insegnare alle nuove generazioni, domenica prossima, 1 settembre, è stata promossa un’iniziativa che unisce pratica sportiva e legalità. Una giornata di sport dalle 10 del mattino, aperta a ragazze e ragazzi da 6 ai 13 anni, che si terrà al Lido della Polizia di Caucana, con la presenza di tutor e tecnici delle Fiamme Oro Rugby, il gruppo sportivo della Polizia di Stato. Un invito a partecipare aperto ragazzine e ragazzini per conoscere, scoprire e amare il Rugby.

Un appuntamento per tenere vivi e diffondere i valori dello sport, della sana contesa ma anche per apprendere e divulgarela Legalità come elemento diffuso e da condividere nel rispetto reciproco. Valori insiti nella natura del Rugby.

Salva