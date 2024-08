Carenza idrica ad Acate, Fidone: “Iblea Acque sorda e i cittadini a secco”

“E’ ora di dire basta a questo vero e proprio massacro che sta subendo Acate. Siamo grati a Iblea Acque per gli interventi strutturali effettuati in passato ma la gestione dell’emergenza è pessima. Acate, già da prima dell’estate, sta vivendo una crisi idrica senza precedenti. Ho scritto personalmente due note a maggio, una a luglio e due ad agosto per chiedere soluzioni all’azienda senza che mi sia stata data alcuna risposta. E’ un comportamento inaccettabile e che offende le istituzioni e un’intera comunità. L’amministratore Franco Poidomani, in tutto ciò, dov’è?”.

Lo dice il sindaco di Acate Gianfranco Fidone che ha inoltrato in data odierna una segnalazione alle Autorità.

“Avevo chiesto a Iblea Acque il potenziamento delle autobotti per rifornire i cittadini esasperati dalla mancanza d’acqua e ciò è avvenuto in maniera del tutto insufficiente. Avevo chiesto l’apertura di uno sportello di Iblea Acque così come avviene negli altri Comuni e ciò non è avvenuto con il risultato che, pur non avendone responsabilità, gli uffici comunali vengono presi d’assalto dagli acatesi inviperiti dalla carenza idrica e continuano a gestire servizi che dovrebbe garantire la società e non il comune. Avevo chiesto il potenziamento dei numeri telefonici di Iblea Acque ma essi continuano a risultare inefficienti poiché solo pochi cittadini riescono a mettersi in contatto e la maggior parte della popolazione si rivolge al Comune, ai suoi amministratori”.

“Questa spirale di inefficienza non può essere tollerata e sta portando a una situazione di tensione ai massimi livelli. Sono stato personalmente minacciato e anche la mia compagine amministrativa e gli uffici sono oggetto di tensioni quotidiane a causa dell’emergenza idrica che sta esasperando la popolazione. Da uomo delle Istituzioni mi affido a S.E il Prefetto di Ragusa, sempre sensibile e attento alle comunità locali. Se il vertice della società non è in grado di garantire un servizio pubblico essenziale ad una comunità di 11.000 abitanti valuti di fare un passo indietro”

