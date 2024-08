Un evento speciale, affascinante, magico. Inserito in una cornice straordinaria, il tratto di corso Umberto che sorge proprio accanto al palazzo municipale. E poi un fine nobile, l’acquisto di un ecografo per il consultorio cittadino. La Cena dei cento promossa dal Rotary Club Pozzallo Ispica ha fatto registrare il tutto esaurito. “E’ andata – sottolinea il presidente Melinda Garofalo – meglio di come si poteva sperare, anche perché, oltre a tutti coloro che hanno partecipato, ci sono state anche donazioni extra che ci consentiranno di arrivare ancora meglio all’obiettivo. Abbiamo cercato e stiamo cercando di creare occasioni di incontro per far sì che queste donazioni continuino a concretizzarsi. Abbiamo dato la nostra disponibilità e quella dei nostri partner per organizzare momenti unici nel proprio genere e ritengo che la Cena dei cento possa sicuramente annoverarsi tra questi. Consentitemi di ringraziare il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, Giorgio Caccamo, presidente Pro Loco Ispica, e gli sponsor che hanno aderito al progetto, donando prodotti e servizi, oltre ad Anthony Spadaro, titolare del catering che si è occupato del servizio e della preparazione della cena. E, naturalmente, un grosso grazie a tutti i nostri soci che hanno animato e reso ancora più suggestiva questa fase speciale”. Il sindaco Leontini chiarisce: “In un contesto che rispolvera tradizioni cavalleresche anche nella denominazione, la Cena dei cento appunto, si inseriscono finalità che sono preziose, straordinariamente importanti per noi. La prima è quella della valorizzazione culturale e turistica di palazzo Bruno del Liberty e del cuore di Ispica. Quindi c’è una valenza di promozione del nostro luogo, della nostra città e del nostro palazzo straordinariamente bello. L’altra è quella di una finalità sociale rilevante perché dal ricavo della cena esce fuori un ecografo che sarà destinato al consultorio locale, quindi ad un potenziamento delle nostre strutture sanitarie. Dunque, una combinazione virtuosa che noi, come amministrazione comunale, ci siamo prodigati per sostenere”.

