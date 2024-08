Tre nuove opere pubbliche per Vittoria. Pelligra (Forza Italia): “Sì per il bene della comunità”

“Ancora una volta, nell’ultima seduta del Consiglio comunale, così come abbiamo già fatto in altre occasioni, abbiamo votato a favore di quelle che possono essere opere ritenute fondamentali per la nostra collettività. Ecco perché il nostro “sì” alla costruzione in deroga dell’impianto polivalente all’ex campo di concentramento Emaia per 2 milioni di euro, alla scuola dell’infanzia di piazza Berlinguer per 5,3 milioni di euro e all’asilo nido di viale Europa per 3,45 milioni di euro. Sono tutti fondi Pnrr”. Lo afferma il consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra, il quale aggiunge: “A fronte di interventi che puntano a migliorare la vivibilità dell’intera collettività non possono esserci fronti contrapposti, si deve soltanto pensare al benessere della collettività e al futuro della città. Riteniamo che questo nostro modus operandi politico tenga conto dei reali obiettivi verso cui protendere per fare diventare la nostra città, che ricordiamo sempre è una delle più popolose ed economicamente intraprendenti della Sicilia, tra le più all’avanguardia”. “Questo non significa – continua ancora Pelligra – che abdichiamo al nostro ruolo di oppositori. Anzi, continueremo a verificare e a monitorare le cose che non vanno con maggiore determinazione di prima perché il nostro pensiero principale sono i cittadini e tutto ciò che non funziona per loro deve essere messo evidentemente in luce affinché possa essere risolto”.

