Ragusa. Rilascio tessera di libera circolazione extraurbana AST

La legge regionale n. 87 del 6.5.1981 titolata “Interventi e servizi a favore degli anziani” prevede anche il rilascio della tessera di libera circolazione extraurbana sui mezzi A.S.T. per gli anziani la cui attestazione ISE in corso di validità non superi € 8.500,00 per un nucleo familiare formato da una sola persona, maggiorato del 20% = € 10.200,00 e € 17.000,00 per un nucleo familiare formato da due o più persone, maggiorato del 20% = € 20.400,00.

Il rilascio delle tessere, considerato che l’Azienda Siciliana Trasporti (AST) non svolge più il trasporto urbano presso il Comune di Ragusa, è finalizzato esclusivamente al trasporto extraurbano.

Oltre al requisito economico è previsto che possono accedere al beneficio coloro che abbiano compiuto il 67esimo anno di età e sono residenti presso il Comune di Ragusa.

Le istanze dovranno essere presentate entro il 17 settembre 2024 unicamente su apposito modulo allegato all’avviso pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Ragusa al link https://www.comune.ragusa.it/it/news/rilascio-tessera-di-libera-circolazione-extraurbana-sui-mezzi-a-s-t-azienda-siciliana-trasporti-spa-anno-2025-ai-sensi-dellart-16-della-l-r-n-87-del-6-5-1981-dellart-10-della-l-r-n-14-del-25-3-1986-dellart-6-del-d-a-regione-sicilia-n-867-s corredate da attestazione ISE e da un documento di riconoscimento entrambi in corso di validità, complete in ogni parte:

– presso l’Ufficio Segretariato sociale in via Mario Spadola 56, terzo piano Assessorato Servizi Sociali il lunedì, martedì il giovedì e venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 9 alle ore 12;

– direttamente al protocollo generale dell’Ente in Corso Italia, 72, piano ammezzato;

– tramite PEC all’ indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.ragusa.it

Per ulteriori informazioni si potrà contattare il Segretariato Sociale ai numeri telefonici 0932676851 – 0932676852.

