Ragusa. Iscrizioni aperte per il servizio mensa scolastica

In prossimità del nuovo anno scolastico 2024-2025, prendono avvio le iscrizioni per il servizio mensa, che sarà possibile effettuare tramite l’apposito portale realizzato in collaborazione con il gestore del servizio refezione Siristora/GranMenù e fruibile dall’homepage del sito web Comune di Ragusa al link:

https://www4.eticasoluzioni.com/ragusaportalegen/

Avvalendosi di qualunque pc o dispositivo mobile si potrà compilare il modulo di iscrizione.

“Come sempre accaduto – afferma l’assessore alla Pubblica istruzione del comune di Ragusa, Catia Pasta – l’impegno della nostra Amministrazione sarà quello di monitorare da vicino il servizio e cercare di apportare, attraverso un confronto continuo con i rappresentanti delle famiglie e con la ditta preposta, ogni necessaria miglioria, avendo come unici obiettivi la corretta alimentazione dei bambini e la soddisfazione delle famiglie.

La continua crescita delle famiglie che usufruiscono del servizio ne conferma infatti la sua qualità, che inevitabilmente ha un costo che non può ancora svincolarsi, dopo 10 anni di tariffe bloccate, dal continuo aumento dei prezzi a cui assistiamo nella vita di tutti i giorni.

Come sempre il punto di riferimento per l’applicazione della tariffa sarà la fascia di reddito ISEE. Come già anticipato durante lo scorso anno, le tariffe per pasto andranno da 1,00 euro per la fascia di reddito più bassa, pari al 18% della copertura del costo totale del pasto, sino a 4,20 euro per la fascia di reddito ISEE più alta, pari al 77% della copertura del costo totale del pasto. Verrà applicata la riduzione del 15% per le famiglie con più figli beneficiari. Qualora questi ricadessero nella fascia più bassa il costo per un pasto completo sarà di 0,85 euro.

Il servizio refezione scolastica prenderà avvio il 1 ottobre 2024”.

Salva