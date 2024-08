Il dissesto al Comune di Pozzallo. Il sindaco fa chiarezza

“La mancata riscossione dei tributi legata alla Tari ha inficiato quelle che sono le entrate dovute al Comune. Mancano figure apicali, dirigenti che svolgano il proprio lavoro, all’interno del Comune, che possano far sì che i soldi introitati possano dare linfa alle casse dell’Ente”.

È un fiume in piena Roberto Ammatuna. Il sindaco di Pozzallo rilancia l’azione amministrativa che lo vede primo cittadino da diversi anni e mostra un piano di rientro per arrivare a salvare il salvabile e a non tagliare la bandierina del default. “Intanto – dice Ammatuna, raggiunto al telefono – questa è solo una prima proposta della Giunta e ancora nulla è stato deciso. Poi, ho intenzione di andare a discutere della cosa con il presidente delle sezioni riunite della Corte dei Conti per la Regione siciliana, il dottor Salvatore Pilato. Ho parlato con la segreteria della sezioni riunite, la quale mi ha detto di aspettare ancora qualche giorno quando il dottor Pilato sarà disponibile. Non escludo già un viaggio a Palermo nei prossimi giorni per delineare le linee programmatiche e chiarire la posizione dell’Ente”.

Il discorso ritorna sulla mancanza di figure apicali all’interno del Comune. “Sono stati fatti diversi concorsi negli anni passati – spiega –. Sappiamo tutti come è andata a finire, vedendo bocciati tutti i concorsi per far arrivare nuove figure all’interno di Palazzo di Città. Non dico che ci sia un clima di odio, ma sicuramente sono stato osteggiato in molte mie decisioni. Non si è voluto, forse, il bene di Pozzallo per ripicche e antipatie personali. Io non mi fermo e continuo avanti. Faccio presente che il Comune di Pozzallo ha pagato tutti i fornitori con puntualità certosina fino a poco tempo fa, a differenza di altri Enti che hanno dovuto far fronte ai pagamenti grazie a prestiti o altro. La soluzione? Affidare ad una società esterna per riscuotere i tributi. Ne parlerò con il dottor Pilato – conclude Ammatuna – per uscire da questa impasse”.

