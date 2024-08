Pozzallo. Forza Italia chiede le dimissioni del sindaco Ammatuna

Forza Italia non ha dubbi riguardo le cause del fallimento dell’ente e chiede le dimissioni degli attuali amministratori. «Il revisore dei conti – esordisce Toscano Salvatore – lo hanno detto chiaramente: Il rendiconto 2022 che riporta un disavanzo accertato e di euro 40.731.691,70 ( residuo disavanzo 2021 per euro 18.079.188,51 + disavanzo derivante dalla gestione 2022 per euro 22.652.503,19) sono due anni che non vengono riscossi e recuperati i tributi e si aumentano le spese. Sono ormai due anni che questa Amministrazione ha smantellato gli uffici comunali e ancora oggi continua a negare l’evidenza, ma basta recarsi al Comune: tutti i nostri concittadini possono toccare con mano la desolazione degli uffici. Sono anni che suggeriamo di curare le entrate, di trovare un’intesa con i tanti dipendenti, segretari comunali e responsabili degli uffici, invece di metterli in fuga. Voi avete fatto sempre l’esatto contrario di quello che vi è stato suggerito e adesso accusate gli altri . È stato presentato un piano di rientro al quale non è stato mai dato seguito e adesso accusate il passato per le vostre incapacità amministrative. Se veramente tenete al nostro ente, possiamo consigliarvi di fare un passo indietro per dare così spazio a chi ha le competenze e l’esperienza per amministrare il paese.

Salva