La modicana Denise Barone immortala un fulmine sulla città di Modica. Scatto devastante per la sua bellezza e per tempismo. Sta imperversando il maltempo sulla provincia di Ragusa e le condizioni meteo saranno instabili fino a stanotte. Si consiglia di spostarsi il meno possibile, specie fra le 17,30 e le 20 dove sono previste burrasche e vento forte in tutta la provincia di Ragusa e sul Siracusano

