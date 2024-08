Il Ragusa Calcio presenta il più giovane del gruppo: il centrocampista Bianco

E’ il più giovane del gruppo. Arriva dalla provincia di Avellino il centrocampista Filomeno Bianco. E’ un classe 2007 con tanta voglia di imparare. Tre anni di settore giovanile con gli irpini mentre con la maglia del Ragusa Calcio quella che sarà la sua prima esperienza in Serie D. “Sono arrivato da pochi giorni in città – sottolinea Bianco – e già ho potuto apprezzare il grande entusiasmo da parte di tutto il gruppo. C’è la voglia di far bene e questo per me, che sono il più giovane, è un obiettivo importante. Ho decisamente scelto di non militare nel campionato della categoria Primavera perché volevo cimentarmi già con una formazione Senior e poterlo fare a Ragusa lo ritengo senz’altro stimolante alla luce dei progetti esistenti. Ho potuto appurare come il gruppo degli under sia molto compatto e anche i cosiddetti “grandi” non sono da meno e noi cercheremo di trarre i dovuti insegnamenti da ciascuno di loro. Sono un mediano e spero ardentemente di potere dare una mano alla squadra. Spero anche nel sostegno da parte dei tifosi. Per me, essendo il più giovane, è molto importante”.

