Auto investe monopattino a Vittoria, morti due giovani

Nonostante i due ragazzi siano stati soccorsi celermente, per entrambi non c’è stato nulla da fare. Sono stati trasportati, uno al Guzzardi di Vittoria e l’altro al Giovanni Paolo Secondo di Ragusa, ma i medici nulla hanno potuto fare, se non riscontrarne il decesso.

Sono in corso indagini da parte della polizia locale di Vittoria, per accertare eventuali responsabilità.