Giarratana. Domani la secolare fiera degli animali di S. Bartolomeo

Uno degli appuntamenti più attesi, inserito nel calendario della festa del patrono di Giarratana, è senz’altro la secolare fiera di San Bartolomeo. E’ in programma domani, mercoledì 21 agosto, dalle 6 del mattino sino a mezzogiorno. Si terrà nelle aree periferiche del centro montano ibleo. Istituita con un regio decreto del Regno delle Due Sicilie agli inizi del XIX secolo, la fiera di San Bartolomeo a Giarratana è uno degli eventi più datati, il più antico di certo, che si occupa di zootecnia in provincia di Ragusa. La fiera tornerà, dunque, anche quest’anno, nei giorni che anticipano la solennità del patrono principale. In contrada Mandrevecchie ci sarà una consistente presenza di bovini ed equini, stessa zona individuata negli anni scorsi e che ben si era prestata per fornire una risposta efficace, in termini operativi, ai numerosi partecipanti. Ovviamente, ogni attività legata alla fiera è stata predisposta seguendo da vicino le indicazioni dei Servizi veterinari dell’Asp di Ragusa, con specifico riferimento alla movimentazione dei capi. Sarà possibile assistere anche a degli spettacoli di cavalli danzanti, figure di alta scuola. Domani, intanto, prende il via il triduo di preparazione alla solennità del santo patrono dal tema “Fede, speranza e carità in San Bartolomeo” che sarà predicato da padre Francesco Narcisi op dell’Ordine dei domenicani. Alle 17, ci sarà l’adorazione eucaristica, alle 18,15 la recita del Rosario e le litanie a San Bartolomeo apostolo. Alle 19 la celebrazione eucaristica con la partecipazione di tutti coloro che portano il nome del santo patrono. Alle 21,30 in piazza San Bartolomeo “Risonanze antiche: la musica tradizionale del territorio ibleo e siciliano”, con l’esibizione live del gruppo “Canti e cunti” musiche e suoni della Sicilia iblea. Oggi, intanto, alle 21,30, ci sarà l’iniziativa della “Notte bianca aspettando la fiera di San Bartolomeo”, con lo spettacolo musicale tenuto dal gruppo Ariel che, dalle 21, si esibirà in piazza Martiri d’Ungheria. Si è concluso, poi, alle prime luci dell’alba di oggi, l’XI edizione del torneo di calcio a cinque “San Bartolomeo apostolo”. Dopo numerosi anni, è tornata a vincere una squadra di Giarratana denominata “I 300”.

