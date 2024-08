La mitica 5’S4 (ragioneria) si riunisce dopo trentadue anni

Un lunedì, quello del 19 agosto, particolare, anzi speciale, perché si sono piacevolmente ritrovati gli studenti della “mitica”, così si identificano i giovani di allora, 5a S4 dell’Istituto Tecnico Commerciale “Archimede” di Modica, a trentadue anni dal conseguimento del diploma, in quella lontana estate del 1992! E’ stata una bellissima occasione per rivedersi – ha detto uno dei tanti “giovani” presenti, e per ricordare i bei momenti trascorsi alla ‘Ragioneria’, tra la goliardia che c’è stata in quegli anni e che per certi versi non è mai venuta a mancare, come anche per condividere tutto il cammino di vita che in questi anni si è fatto, per tutto il bagaglio di esperienze belle e avvolte anche meno belle, ma fanno parte della vita di ognuno di noi. Ci siamo fermati un momento, e guardandoci negli occhi il pensiero quasi unanime si è concentrato su un nostro compagno di classe Giovanni Sena, che purtroppo è venuto prematuramente a mancare. La serata, è stata piena di emozioni e di complicità che si è conclusa con la promessa di rivederci presto per trascorrere un altro piacevole momento insieme.

