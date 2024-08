Modica, 50° dalla laurea. In sei festeggiano

Per festeggiare, come si conviene in queste circostanze, il loro cinquantesimo anno del conseguimento della laurea, un gruppetto di sei “ex ragazze” si è ritrovato in un noto ed elegante ristorante di Modica.

Era la primavera del 1974 quando Laura Aprile, Giovanna Aprile, Tina Cassisi, Rita Ventura, Graziella Canicola e Concetta Vernuccio, sotto la preziosa guida del Prof. Carmelo Ottaviano e del relatore Prof. Librizzi, conseguivano presso l’Università degli Studi di Catania, Facoltà di Lettere, la laurea in “Sociologia e Pedagogia”.

In seguito al gruppetto si era unita Lina Cicero, amica da sempre di tutte e sei.

L’originalità della circostanza consisteva nel fatto che tutte e sei hanno cominciato a studiare insieme giornalmente presso l’abitazione di una di loro e tutte hanno conseguito la laurea contemporaneamente.

La casa di Concetta Vernuccio era diventata “il loro rifugio sicuro per studiare” e per condividere momenti di relax, come bere un the caldo per riscaldarsi in inverno o fare colazione a mezzogiorno con le “scacce” e le arancine della trattoria “Nicastro”.

Studiare in gruppo era stata la loro carta vincente per mettere insieme spunti, riflessioni, confronti, incentivi, unendo le conoscenze delle singole.

Si studiava a Modica e si facevano gli esami all’Università di Catania.

Nel giorno degli esami la partenza da Modica era fissata alle 5 del mattino con la Mercedes del Signor Di Rosa (quattro dietro e due davanti!) che le accompagnava fino alla porta della sede Universitaria e rimaneva li ad aspettarle per fare ritorno a Modica dopo aver sostenuto, tutte e sei, gli esami come sempre con esiti positivi.

All’evento hanno partecipato alcuni coniugi e anche diversi nipotini.

Considerato il clima di armonia e di autentica amicizia si sono ripromessi di ripetere l’incontro anche per la prossima estate.

