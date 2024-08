Pozzallo. Rubate le piantine che adornavano il lungomare di Pietrenere

Sono andate letteralmente a ruba le piantine che adornavano il lungomare di Pietrenere. Piantine di pochi euro, per l’esattezza. Non sappiamo se il furto sia stato compiuto da vandali o da semplici ammiratori delle piante, fatto sta che l’azione non è passata inosservata a quanti hanno denunciato sui socials l’accaduto.

Il furto di alcune piantine del lungomare dalle aiuole è l’ultimo in ordine di tempo tra gli episodi di danneggiamento del patrimonio verde. Accadimenti che si ripetono nel tempo (più volte in passato è stata segnalata la sottrazione di fiori dalle aree verdi) e che non risparmiano i beni di arredo e i giochi per i bambini. Trovare aiuole deturpate per portare via alcune piantine da pochi euro è particolarmente sconfortante, soprattutto in un luogo, cioè il nostro lungomare, continuamente al centro dell’attenzione da parte di villeggianti e non.

Chi ha ideato e messo a punto il furto delle piante è qualcuno che non ama la sua città ma pensa soltanto al proprio interesse.

