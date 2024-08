Maria SS delle Grazie a Modica. A Villa Barco anche il Vescovo Rumeo

E’ stata seguita con grande partecipazione e devozione, ieri sera, a Villa Barco, la processione dei mezzi agricoli, una cinquantina, in occasione delle celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie. L’iniziativa religiosa è stata presieduta dal vescovo della diocesi di Noto, mons. Salvatore Rumeo, presente il parroco, il sacerdote Giorgio Cicciarella. Al termine benedizione dei frutti della terra e delle sementi per la prossima annata agricola. E’ stata anche elevata al cielo una toccante preghiera di ringraziamento oltre a invocare speranza di pioggia. Il vescovo si è detto molto contento per questa partecipata celebrazione. Oggi, intanto, alle 19,30, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Roberto Avola, parroco della chiesa di San Giovanni Evangelista in Modica. Domani, giorno della festa vera e propria: alle 18,30 ci sarà il Rosario meditato, alle 19 la solenne santa messa presieduta da don Peppe Di Stefano, parroco del Sacro Cuore di Modica. Alle 20,30 prenderà il via la processione con la statua della Madonna per via Bussello/Modica Giarratana, Villa Barco e rientro in chiesa. La processione sarà accompagnata dalla banda musicale Città di Modica Belluardo-Risadelli diretta dal maestro Corrado Civello. Al rientro della processione, ci saranno i fuochi d’artificio. Per quanto riguarda gli appuntamenti di intrattenimento, dopo che ieri sera c’è stata la degustazione di panini con la salsiccia a cura dei genitori e ragazzi della catechesi a Villa barco e dopo lo spettacolo musicale con il gruppo folk “La Zammara”, oggi alle 20,30 ci sarà la degustazione di arancine a Villa Barco mentre alle 21,30 è in programma lo spettacolo musicale Samizdat – Nomadi Cover band”. Domani, invece, alle 22 spettacolo musicale con Giorgio & Sharon Distefano nel sagrato della chiesa con la degustazione di cannoli siciliani e l’estrazione di premi del sorteggio. Il parroco Giorgio Cicciarella e il consiglio pastorale parrocchiale ringraziano tutti coloro che hanno sostenuto gli appuntamenti religiosi e collaborato per la riuscita della festa.

