Organico sempre più interessante per il Ragusa Calcio. Arriva Daniele Cipolla

Un altro sorprendente colpo di mercato per il Ragusa Calcio. A essere ingaggiato dall’ambiziosa proprietà azzurra, infatti, proveniente dal Team Altamura in Serie D, Daniele Cipolla, classe 1998. Che, tra l’altro, è fresco di vittoria del campionato di D proprio con la squadra pugliese e, quindi, è una pedina assolutamente di rango per il tipo di campionato che il Ragusa intende disputare. “Sono qui per fare bene, ho già giocato in Sicilia ma questo progetto mi sembra molto stimolante – afferma – si sta costruendo qualcosa di importante e la chiamata del direttore è capitata nel momento giusto per dare continuità a un’annata per me di un certo tipo dopo la vittoria del campionato con l’Altamura. Darò il massimo così come accaduto in terra pugliese”.

Di piede destro, nato a Cosenza, Cipolla è cresciuto nelle giovanili di Parma e Sassuolo come centrocampista centrale o esterno di centrocampo, posizioni a cui con il tempo ha aggiunto anche quella di centrale difensivo. Dopo le esperienze nei campionati primavera, il Rende crede nel ragazzo che in Serie C timbra il cartellino delle presenze per 28 volte, con apparizioni anche nelle coppe di Lega e nei play-off prima di retrocedere in Serie D, dove fa la sua prima esperienza da titolare giocando in qualsiasi zona del centrocampo e come centrale difensivo. Dopo l’esperienza al Rende, una stagione al Sant’Agata dove conquista i play-off sempre nel girone I della Serie D per poi vestire la maglia della Paganese, nel girone G, per 24 volte in campo e ancora protagonista dell’arrivo in zona play-off. Rimasto nel girone G nella prima parte di stagione, vestendo la maglia del San Marzano, Cipolla ha dato il proprio contributo alla Team Altamura, in un girone noto per le sue difficoltà, dato l’alto livello di diversi club. Ora veste la maglia delle aquile azzurre, con ambizioni sempre crescenti.

Salva