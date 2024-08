Vittoria. “Bambina attende un anno per l’estrazione di un dente”

Una bambina di Vittoria, affetta da spettro autistico, deve attendere più di un anno per l’estrazione di un dente. Lo denuncia la mamma della piccola che ha scritto a Giuseppe Drago, commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa.

«Mia figlia ha bisogno di ricevere cure odontoiatriche, ma attendiamo da mesi visita in una struttura sanitaria pubblica mentre la bambina soffre dal dolore» afferma la donna. La piccola era stata visitata per la prima volta il 9 agosto dello scorso anno. L’intervento necessario l’estrazione di un dente da latte (che per i disabili deve essere effettuato in condizioni particolari e con anestesia totale) è stato fissato al 29 maggio . Poi è stato spostato prima al 3 agosto e successivamente ancora al 30 agosto. Nel frattempo, infatti, era stata rinnovata la convenzione tra l’Ssp di Catania e l’Asp di Ragusa per poter effettuare gli interventi anche a Ragusa e l’intervento è stato inserito nelle liste di Ragusa.

