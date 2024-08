IACP Pozzallo, la disonestà intellettuale degli avventurieri della politica pozzallese

“I lotti 12, 13 e 14 sono liberi da quell’incubo che incombeva su di essi e sui suoi residenti. Questa è oggi la notizia più importante per la Città di Pozzallo. Tutto il resto sono solo speculazioni e chiacchiere da bar che lasciano il tempo che trovano anche perché chi le pronuncia sono persone che vivono di polemica e non hanno mai fatto il bene della città”. Così il Presidente del Consiglio Comunale di Pozzallo, Quintilia Celestri, ed il suo vice Giuseppe Giampietro sulla notizia che i residenti IACP aspettavano da tempo come la fine di un incubo. “L’evento che ha ridato dignità ai nostri cittadini delle case popolari, è passato in subordine perché la notizia più importante è diventata la polemica contro tutto e tutti. Polemiche ingiuste, false e fuorvianti, perché false sono le dichiarazioni complottistiche nei confronti di chi si è messo a disposizione dei propri concittadini dopo anni di immobilismo politico e di indifferenza istituzionale. A prescindere dai colori politici, sarebbe stato più giusto ed onesto, ringraziare chi ci ha permesso di risolvere il problema delle Case Popolari, l’onorevole Abbate, colui che, da subito, si è messo a disposizione della città, affinché l’argomento fosse discusso in sede regionale. E fu proprio in audizione che si venne a scoprire, lasciandoci sgomenti, la terribile notizia del rischio crollo. Con una cronologia degli eventi dissonante e difforme da quanto dichiarato da un partito pozzallese che, con l’intenzione di galoppare la notizia per finalità politiche, ha utilizzato artatamente le dichiarazioni rese in IV Commissione da parte dei politici convenuti, svilendone i contenuti e dandone una lettura avulsa dalla verità. Ma l’azione di Ignazio Abbate non si è fermata in tale fase avendo avviato un’urgente e duratura comunicazione con il Capo della Protezione Civile regionale, dott. Cocina. Ed è stato proprio il provvidenziale intervento dell’ingegnere Cocina che, in stretta collaborazione con S.E. il Prefetto di Ragusa dott. Ranieri, ha garantito la risoluzione della questione, richiedendo l’intervento dell’Ing. Neri per ripetere la verifica sismica dei lotti in questione. Senza questo intervento non sarebbero state eseguite nuove verifiche e i residenti si sarebbero trovati ad accettare, inermi, una decisione amministrativa non supportata da valutazioni tecnico-ingegneristiche. Alla luce delle reali vicende è doveroso, invece, ringraziare l’Onorevole Abbate e l’ingegnere Cocina che ci hanno supportato in quei giorni travagliati ed è altrettanto doveroso ringraziare i residenti dei lotti 12, 13 e 14 che ci hanno accolti e ci hanno ascoltati, percependo immediatamente cosa stava accadendo, sostenendoci in questa ardua battaglia, in cui tutti coloro che dovevano fiancheggiarci si erano, improvvisamente, dissolti. Oggi, invece di vivere una giornata di felicità, si cerca solo un pretesto per attaccare chi ha abbracciato la questione delle case popolari di Piazzale Italia con onestà e dignità, offendendo e denigrando coloro che lo hanno portato avanti contro l’indifferenza di tanta politica opportunistica che non ha mai visto il problema con gli occhi di chi ha bisogno di aiuto, ma per mera velleità personalistica, additandoci, addirittura, come complottisti. La mancanza di onestà intellettuale di questi personaggi è senza fine ma questa volta si è scontrata con l’evidenza dei fatti. Oggi stanno provando a cercare frasi decontestualizzate con l’intento di screditare la figura e la dignità di chi lavora per la propria comunità. Ma tutto ciò lascia il tempo che trova perché ogni nodo, come dimostrato, viene al pettine e il tempo darà le sue risposte. Lo IACP, l’organismo che avrebbe dovuto vigilare sui propri residente e che per legge ha la responsabilità delle manutenzioni e dei controlli, non è mai stato citato dagli opportunisti della politica pozzallese. Perché mai? Di questo dovrebbero rendere conto ai pozzallesi ma conoscendoli sappiamo già che non lo faranno mai.



