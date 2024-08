Ragusa. Tre ragazze denunciate per lesioni personali mediante accoltellamento nei confronti di uno straniero

Tre ragazze di 25, 24 e 22 anni sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa poiché ritenute responsabili di aver provocato delle lesioni personali ad un 23enne bengalese: nello specifico, in base a quanto finora emerso dalle indagini, le stesse avrebbero organizzato una spedizione punitiva nei confronti dello straniero durante il quale prima lo avrebbero picchiato con calci e pugni e poi, dopo averlo bloccato, lo avrebbero ferito con un fendente al petto causandogli delle lesioni lievi.

Il movente dell’aggressione è riconducibile al fatto che qualche sera prima il 23enne, in concorso con un altro connazionale, avrebbe rivolto molestie di natura sessuale all’indirizzo delle tre ragazze che denunciavano poi l’accaduto alla Forze dell’Ordine impegnate, in quel momento, in un servizio di prevenzione interforze nel centro storico di Ragusa.

Al bengalese, trasportato presso l’Ospedale “Giovanni Paolo II”, era stata riscontrata una ferita da taglio al torace giudicata guaribile in giorni 18.

Le indagini svolte nell’immediatezza da personale della Stazione Carabinieri di Ragusa Principale, attraverso l’analisi dei filmati dei sistemi di video sorveglianza della zona e delle informazioni acquisite, hanno consentito di raccogliere pregnanti elementi indiziari a carico delle tre ragazze, deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa per il reato di lesioni aggravate in concorso.

