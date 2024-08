Marina di Ragusa. Si masturba in spiaggia, denunciato

Gli Agenti della Questura di Ragusa hanno denunciato in stato di libertà un quarantaquattrenne incensurato, residente a Scicli, ritenuto responsabile del reato di atti osceni in luogo pubblico e aggravati.

I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi, in ore pomeridiane, in un’affollata spiaggia di Marina di Ragusa; il quarantaquattrenne si è masturbato in spiaggia davanti gli occhi increduli dei numerosi bagnanti; sul posto anche un Agente di Polizia libero dal servizio che ha provveduto a bloccare immediatamente l’uomo mentre questi cercava di allontanarsi. Il Poliziotto ha richiesto l’immediato intervento degli Agenti della Squadra Volante per procedere alla denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente.

