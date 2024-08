Proseguono spediti i lavori della nuova pista ciclabile a Scoglitti

“Sono molto orgoglioso di poter affermare che i lavori per la creazione della pista ciclabile al lungomare Riviera Kamarina stanno procedendo in maniera alacre, con la messa in opera del primo strato di asfalto. Quindi la verniciatura con l’adeguata colorazione per indicare, appunto, che si tratta di una pista ciclabile. In fase di realizzazione anche il cordolo che la delimita. Sono orgoglioso perché Vittoria e Scoglitti, nella fattispecie, potranno fregiarsi, tra non molto, della possibilità di potere contare in via definitiva su quest’opera”. Lo dice l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, durante un sopralluogo effettuato sul posto. “Fondi regionali e ministeriali che abbiamo intercettato pari a 700mila euro – ancora l’assessore – ci consentono di potere adesso puntare su questi risultati, grazie alla guida del sindaco Aiello e all’attività instancabile degli uffici. Siamo riusciti a rendere reali le promesse che erano state fatte e a dare a Scoglitti qualcosa di assolutamente nuovo. Dalla foce del fiume Ippari al villaggio Miramare, la pista ciclabile congiungerà questo ampio tratto del territorio e renderà ancora più piacevole trascorrere le giornate estive, e non solo, a chi deciderà di utilizzarla”.

