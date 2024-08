Davide contro Golia…l’opinione di Rita Faletti

I canali militari russi hanno informato che gli ucraini hanno sfondato due linee di difesa russe lungo il confine mediorientale e sono penetrate per una quindicina di chilometri nella regione di Kursk. Da Kyiv nessuna risposta né commento. Quello che è certo è che l’operazione non è stata condotta da corpi di volontari russi, come è avvenuto altre volte, ma da unità regolari delle Forze armate ucraine che hanno preso possesso di un’importante stazione del gas a 10 chilometri dal confine con l’Ucraina. L’incursione del tutto inaspettata ha provocato qualche vittima e molto caos nell’oblast il cui governatore sta cercando di mettere in sicurezza la popolazione. Putin ha prontamente convocato il Consiglio di Sicurezza per capire come sia potuto accadere che una grande potenza militare sia stata colta di sorpresa. Non è la prima volta che succede, attacchi con droni si sono verificati anche nella regione di Belgorod, ma le dimensioni e la temerarietà dell’azione, che sta continuando, da parte di “un popolo che non esiste”, fanno trasecolare il capo del Cremlino. L’aspetto che più intriga è la ragione alla base dell’iniziativa di Kyiv, impegnata a fermare i russi che avanzano in Donbas. Tra le ipotesi in campo, la più accreditata è che gli ucraini vogliano alleggerire la pressione russa nella regione di Kharkiv, costringendo Mosca a spostare qualche unità nell’oblast di Kursk. Medvedev è furibondo “Distruggeremo senza pietà il nemico”, mentre la delegazione russa all’Onu ha denunciato l’attacco extraterritoriale come un atto di terrorismo del regime di Kyiv. Siamo certi che non sarà delusa da Guterres, buon intenditore di terrorismi, dei quali finora è stato una specie di quinta colonna. Come possiamo pretendere che il segretario generale delle Nazioni Unite, oltre alle dichiarazioni di rito sulla fine delle ostilità e l’indignazione, reale, per le morti civili a Gaza (le cifre sono quelle diffuse da Hamas che non distinguono i civili dai miliziani) e il ridimensionamento del numero dei morti di Mariupol (accertati oltre 20mila, secondo Guterres appena 1348), riveda la propria posizione nei confronti del Cremlino, soprattutto oggi, visti i legami tra Mosca e Teheran?

