Carenze nella polizia locale iblea. “Il Prefetto convochi i sindaci”

Lettera aperta da parte del Comitato degli idonei della graduatoria di agenti di polizia municipale del Comune di Ragusa ( deliberazione dirigenziale n° 2572 del 28/04/2023), rappresentato dall’avv. Antonino Di Giacomo, al Prefetto di Ragusa, quale massima Autorità Provinciale, affinchè provveda urgentemente alla convocazione straordinaria dei Sindaci dei Comuni iblei in merito alla carenza degli agenti di polizia locale, già più volte richiesta.

“Si evidenzia che il sollecito del Prefetto al Sindaco del Comune di Modica, purtroppo, in atto, non ha sortito ad alcun beneficio, data l’inerzia dell’amministrazione – spiega il legale modicano -. Da ciò, l’ urgenza e la necessità della convocazione straordinaria dei Sindaci correlata ad evitare un potenziale rischio di aumento di episodi di criminalità per carenza ed insufficienza degli agenti”.