Violenza a Pozzallo. Il sindaco: “E’ un giovane senza fissa dimora”

E’ un ventenne straniero senza fissa dimora, che da qualche settimana è presente a Pozzallo, la cui provenienza è tuttora sconosciuta, il giovane arrestato dai carabinieri per la violenza ad una giovane del posto in zona Raganzino.

“Certamente – spiega il sindaco, Roberto Ammatuna – non è stato ospitato nell’Hotspot perché tutti i migranti presenti nella struttura sono identificati dalle Forze dell’Ordine”.

Il migrante attualmente è rinchiuso nel carcere di Ragusa.

La Città tira un sospiro di sollievo.

“Nel ringraziare ancora una volta i Militari dell’Arma, non si può non sottolineare una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine in città, specialmente nelle ore notturne, per garantire maggiore ordine e sicurezza”.

