Vittoria, minaccia le forze dell’ordine e resiste all’arresto: tunisino scarcerato dopo avere patteggiato un anno

RAGUSA – Un tunisino di 43 anni è stato condannato ad un anno di reclusione con pena sospesa a seguito di un patteggiamento, dopo essere stato arrestato lo scorso 3 maggio a Vittoria per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. L’episodio, che ha visto l’uomo inveisce contro le forze dell’ordine e le istituzioni, si è concluso con una rapida definizione giudiziari.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava lanciando rifiuti in strada quando è stato fermato da due Carabinieri per un controllo di documenti. La situazione è rapidamente degenerata: il 43enne ha opposto resistenza e, coltello in mano, ha iniziato a insultare e minacciare i militari, proferendo frasi come: “Ora vi faccio vedere io”, e rivolgendo insulti allo Stato italiano e alla Premier.

Il processo per direttissima e la condanna. Dopo l’arresto, per l’uomo è stata convalidata la custodia cautelare in carcere. Il processo per direttissima si è tenuto rapidamente. Difeso dall’avvocato Italo Alia, il 43enne ha patteggiato la pena a un anno di reclusione dinanzi al giudice Maria Rabini. La pena è stata sospesa, il che significa che l’uomo non dovrà scontare il periodo in carcere, a meno che non commetta altri reati.

Salva