Basket. Elena Mallo resta alla Passalacqua Ragusa

Elena Mallo prosegue il suo percorso con la maglia della Passalacqua Ragusa di basket e farà parte del roster 2024/2025. La giovane esterna, classe 2005, lo scorso anno ha accumulato esperienza in Serie B con la formazione allenata da Yvan Baglieri con la quale ha vinto il campionato regionale, e si è allenata per l’intera stagione con la squadra di coach Lino Lardo, giocando qualche scampolo di partita in Serie A1 così come era accaduto anche l’anno precedente. Un’altra giovanissima, prodotto del vivaio biancoverde, che si mette dunque a disposizione di coach Mara Buzzanca, che proprio sulla crescita delle giovani vuole puntare per avviare un progetto che possa avere basi di un certo tipo. Elena è certamente una delle giocatrici che con il lavoro e l’impegno possono avere i maggiori margini di miglioramento. Si unisce a Chiara Consolini, Ramona Tomasoni, Marika Labanca, Amaiquen Siciliano, Oliwia Pelka, Gabriele Narviciute, Vanda Kozacova e Federica Mazza. Sono altre due le ragazze che mancano per completare la squadra che, a fine mese, si ritroverà al Palaminardi per cominciare a preparare la nuova stagione.

