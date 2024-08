Ieri la a donazione di un defibrillatore a Scoglitti. Anche Confcommercio Vittoria ha aderito al progetto

Ottica Marchi, con il fondatore e titolare, il cavaliere Giuseppe Marchi e la sua famiglia, operatori economici da sempre attivi anche nel sociale, hanno voluto donare a Scoglitti un defibrillatore. L’iniziativa si inserisce nel contesto dell’attivazione di altri dispositivi già presenti nella frazione rivierasca, dove è stato creato un vero e proprio circuito virtuoso. Ieri sera la cerimonia della consegna alla presenza del sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, oltre che dei componenti dell’amministrazione comunale e dei rappresentanti delle forze dell’ordine, che da più di un anno ha sposato il progetto di sicurezza sanitaria in città. Il progetto nato da una idea del dottor Gaetano Giarratana, già primario al Pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria, ha trovato subito la collaborazione di Confcommercio Vittoria. “E poi – afferma il presidente sezionale dell’associazione di categoria, Gregorio Lenzo – è risultato un crescendo di forze sane e positive in città, con la collaborazione di associazioni varie, club service, cardiologi, medici, operatori economici, tutti veri e propri attivisti di un progetto Vittoria e Scoglitti cardioprotette che cresce sempre più, dimostrando come l’impegno condiviso possa portare a risultati positivi e duraturi. Ringraziamo coloro che stanno collaborando alla riuscita di questo progetto di solidarietà che merita sempre più attenzione da parte di tutti”.

