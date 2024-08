Scicli. Due sedie Job per le postazioni “Mare senza frontiere”

Il nome lo hanno inventato a Napoli: Job non è un inglesismo ma “Jamme ò bagno!”. L’amministrazione comunale di Scicli ha acquistato due sedie Job per consentire l’accesso in mare a persone con diverse abilità.

Nei giorni scorsi il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone hanno consegnato due sedie Job alle postazioni del progetto “Mare senza frontiere” dell’Asp di Ragusa, a Sampieri e a Donnalucata.

L’iniziativa rientra nella più ampia attività amministrativa di accessibilità dei luoghi pubblici a tutti i cittadini.

Salva