Piattaforma Inps circa le prestazioni occasionali. Ebt Ragusa informa

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea che “la piattaforma telematica Inps dedicata alle prestazioni occasionali, di cui all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, ha previsto l’invio ai prestatori del contratto di prestazione occasionale, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (Sms) e nell’area riservata MyInps, della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa”. Tutto ciò “con l’indicazione dei termini generali della medesima e della eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione”. “L’Inps, con messaggio n. 2701 del 23 luglio 2024 – sottolinea il consiglio direttivo presieduto da Gregorio Lenzo – comunica che, a decorrere dal mese di luglio 2024, i dati relativi ai contatti di posta elettronica e/o di short message service (Sms) possono essere inseriti e aggiornati dai prestatori di lavoro occasionale esclusivamente accedendo all’area riservata MyInps”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede Ebt di via Roma a Ragusa allo 0932.622522.

