Scoglitti, traliccio cade addosso a due bambini

Poteva finire in tragedia sabato sera in un locale della riviera Lanterna, a Scoglitti, dove, per cause in via d’accertamento, è venuta giù una delle impalcature che sorreggeva i riflettori, finendo addosso ad alcuni bambini. In particolare, uno si è fatto male a un braccio e alla gamba ed è stato soccorso dai genitori i quali lo hanno accompagnato in ospedale per verificare le sue condizioni di salute. Un altro bambino, di 8 anni, ha subito, invece, un trauma cranico. Si è reso necessario il trasporto in ospedale con l’ambulanza. Ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Uno di loro dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico. In fase di verifica le motivazioni che hanno determinato il crollo del traliccio. Saranno le indagini che di certo saranno aperte a determinare con esattezza che cosa è accaduto.

