Scicli. Al via la 24^ edizione del Premio Internazionale Trofeo del Mare Uomini e Storie

La grande nave delle “Eccellenze del Mare” del Trofeo del Mare è approdata ieri al porticciolo di Donnalucata, che farà da suggestivo scenario alla serata di gala di questa sera, in cui saranno premiate le ‘eccellenze del mare’ distintesi tra le 140 segnalazioni giunte al Comitato Tecnico Scientifico, rappresentato ieri da Cristina de Tullio. È stato il sindaco di Scicli, Mario Marino, alla presenza dell’assessore alla Cultura, Valeria Timperanza, della presentatrice Mediaset Donatella Di Paolo, e delle forze dell’ordine, a tagliare il nastro inaugurale e dare il via alla passeggiata lungo il Blu Carpet di via Francesco Nigito Nocchiere, dove insistono diverse postazioni di “Arteammare” con professionisti del mare, pittori, scultori, stilisti, sportivi, scuole, per celebrare tutti insieme la meraviglia del mare. All’evento hanno preso parte l’ideatore del trofeo del Mare, Domenico Pedriglieri, il presidente del Comitato Organizzatore, Alessandro Ferrara, 5 premiati di questa sera: Camilla Colucci per l’innovazione industriale, Giorgio Tranchida, responsabile CNR IAS S.S. di Capo Granitola, per la ricerca e la divulgazione scientifica, Francesca Santoro per le ricerche in ambito internazionale, Aldo Torti per lo sport e la disabilità, l’Ammiraglio Agatino Catania, delegato della Lega Navale Italiana per la Sicilia orientale in rappresentanza del presidente nazionale Ammiraglio di Squadra Donato Marzano, e alcuni dei premianti: Francesca Andreozzi, che da nipote del giornalista Pippo Fava ucciso dalla mafia ha fondato l’Associazione in suo nome ed è anche presidente dell’Associazione Centro Koros, e il prof. Enrico Cassano, direttore della Radiologia Senologica IEO Milano. Durante l’evento inaugurale i bambini delle scuole hanno interagito anche con i carabinieri, la polizia e la guardia di finanza, punto di riferimento per la loro crescita nella legalità.

“La grande novità di questa edizione – ha detto Pedriglieri – è il nuovo elemento di Arteammare, uno spazio dedicato a tutti gli attori che operano nel grande universo del mare. Una nuova realtà che ci dà la possibilità di ritrovarci per celerare la meraviglia del mare. Il premio ogni anno cresce sempre di più perché il valore e prestigio dei premiati è una nota distintiva della nostra kermesse”.

