Eseguita la gara di appalto per la circonvallazione di Pozzallo

Il 30 luglio scorso, così come previsto, si sono svolte le operazioni di gara per i lavori di messa in sicurezza della circonvallazione di Pozzallo .

Il maggiore ribasso è stato offerto dalla ditta ragusana Descat.

L’importo a base d’asta è di 600.000 €.

Nei prossimi giorni, dopo le normale verifiche ed adempimenti, potrà essere effettuata l’aggiudicazione.

L’inizio dei lavori, che avranno una durata di 90 giorni, è previsto subito dopo il Ferragosto.

Finalmente una buona notizia, afferma il Sindaco Roberto Ammatuna per porre rimedio al pericoloso ed eccessivo aumento del traffico pesante e non, nel perimetro urbano pozzallese.

Prosegue intanto l’iter burocratico per il trasferimento definitivo della proprietà dell’importante arteria stradale dal Comune di Pozzallo al Libero Consorzio di Ragusa.

