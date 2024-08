Modica. Si abbassano le tariffe mensa e trasporto scolastico grazie a stanziamento regionale

Una boccata d’ossigeno per le famiglie modicane che pagano il trasporto scolastico ed il servizio mensa per i propri figli. Grazie ad un apposito emendamento alla finanziaria proposto dall’Onorevole Ignazio Abbate, arriveranno in città 275.000 euro che verranno utilizzati per abbassare i costi legati ai due servizi scolastici. La somma verrà ulteriormente rimpinguata grazie ad altri 150 mila euro già stanziati nell’ottica dell’emergenza migranti che il Comune di Modica ha scelto di destinare a questo scopo. “Dunque oltre 400 mila euro – commenta l’Onorevole Abbate – contribuiranno ad abbassare sensibilmente le rette che i cittadini modicani dovrebbero pagare per usufruire del trasporto scolastico e della mensa. Abbiamo lavorato di concerto con il Sindaco e con l’Assessore alla Pubblica Istruzione individuando questo settore come destinatario dei due diversi contributi. Il primo da 150 mila riguarda uno speciale stanziamento destinato ad una cerchia ristretta di comuni siciliani che si trovano a fronteggiare quotidianamente il fenomeno dei flussi migratori. Ogni Comune è libero di utilizzare queste somme come meglio crede, Modica ha scelto di impiegarle nel comparto dei servizi sociali per aiutare le famiglie. Ora abbiamo rimpinguato con questo ulteriore stanziamento per abbassare ancora di più la quota dovuta dalle famiglie”.

Salva