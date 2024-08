Da Palermo i fondi per il restauro dell’organo di S.Maria Maggiore a Ispica

“Da Palermo arrivano ad Ispica 200 mila euro per dare finalmente il via ai lavori di restauro del maestoso organo del XIX secolo della Basilica di S.Maria Maggiore”. A darne notizia è il parlamentare regionale della DC, l’On.Ignazio Abbate, che è riuscito ad inserire un apposito emendamento nella manovra finanziaria appena approvata. “Nei mesi scorsi – commenta l’On.Abbate – avevo avuto interlocuzioni sia con il parroco Don Gianni Donzello che con il presidente della Confraternita, l’amico Piero Rustico, oltre che con diversi consiglieri comunali con i quali siamo in costante contatto per il bene di Ispica. Tutti mi avevano espresso la necessità di intervenire su questo meraviglioso organo della seconda metà del 1800, parte integrante del patrimonio artistico e religioso del barocco del Val di Noto. Vuoi perché non è mai un’operazione facile quando ci si avventura nel restauro di un così prezioso strumento musicale, vuoi perché le risorse che servono sono importanti, negli anni tali lavori sono stati sempre rimandati ad un generico futuro. Oggi è arrivato finalmente quel momento. Lo merita la Basilica, ogni anno meta di migliaia di turisti oltre che di fedeli, lo meritano i componenti della confraternita e lo meritano tutti gli ispicesi che sono legati a S.Maria Maggiore come a tutti i monumenti della loro città”.

