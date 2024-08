Modica, incarichi importanti per Francesco Roccaro

Due importanti incarichi per Francesco Roccaro. Lo scorso 31 luglio il Consorzio Universitario Icotea ha conferito al professionista modicano, l’incarico di consulente culturale-scientifico. Il prestigioso incarico, serviràal gruppo di formazione universitaria, per proporre nuove iniziative anche nelle altre sedi come Roma e Milano. Nel pomeriggio, invece, è stata la Mediagroup srl di Ragusa ad annunciare al dottore Roccaro la nomina di Direttore di Rete dell’emittente televisiva In Sicilia Tv, che ad ottobre aprirà una sede anche a Roma.

Roccaro, medico, musicista e produttore discografico, con esperienza pluriennale nell’ambito televisivo, è già stato presidente dell’Ajmusica Multimedia Group, direttore dei servizi giornalistici della testata regionale ABC, collaboratore del mensile “Dialogo”e direttore artistico-culturale di “Canale 74”. Ha condotto diversi programmi televisivi di successo su Video Mediterraneo e Video Regione. Ha scritto numerosi articoli per il nostro gruppo editoriale. Insieme con Saro Cannizzaro, è co-autore del libro di successo “Musici della Contea di Modica” per l’Adierre-editrice.

Da parte di tutto il nostro gruppo editoriale, al nostro collaboratore Francesco Roccaro, i più sinceri auguri di buon lavoro per gli incarichi ricevuti.

