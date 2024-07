Resta la fresco quest’estate con le bevande alle erbe

Buongiorno, a tutti, amanti del benessere! Questa settimana condivido con voi alcuni modi per rinfrescarvi. Con le ondate di calore in arrivo, siamo tutti alla ricerca di modi per combattere il caldo. Oggi parliamo di alcune bevande salutari che possono aiutarti a rinfrescarti quando fuori un caldo boia. Molte di queste utilizzano ingredienti semplici che possiamo facilmnte disporre nella nostra dispensa di casa. Eccone alcune.

Acqua aromatizzata alla menta o tè alla menta piperita

Basta immergere le foglie di menta in una brocca o preparare il tè alla menta piperita e lasciarlo raffreddare. La menta contiene mentolo, che attiva i recettori sensibili al freddo nella bocca, creando una sensazione di raffreddamento. Persino il profumo della menta piperita può ridurre la stanchezza per quelle giornate calde che ti tolgono energia.

Limonata al cetriolo

I cetrioli sono composti al 96 percento da acqua, il che li rende super idratanti. Frulla il cetriolo con succo di limone, un pizzico di miele e acqua per una rinfrescante svolta alla limonata. I cetrioli contengono anche composti che possono aiutare a ridurre, secondo alcuni esperti in ricerca, l’infiammazione.

Tè all’ibisco

Questo tè rosso è anche ricco di vitamina C e antiossidanti . Alcune ricerche suggeriscono anche che la pianta fiorita ha proprietà antinfiammatorie . Preparalo caldo, quindi raffreddalo per una bevanda rinfrescante.

Granita all’anguria

L’anguria è composta per il 92 percento da acqua ed è ricca di licopene , un antiossidante che può aiutare a proteggere la pelle dai danni del sole . Frullatela con un po’ di ghiaccio per un frullato naturale. Una ricerca sul Journal of Agricultural and Food Chemistry suggerisce che l’anguria può aiutare a ridurre i dolori muscolari dopo l’esercizio fisico.

Tè verde freddo

Il tè verde contiene catechine, potenti antiossidanti che potrebbero aumentare il metabolismo. Uno studio del 2012 ha scoperto che il tè verde può aiutare il corpo a usare l’energia in modo più efficiente. Quindi, prepara, raffredda e gusta!

Succo di Aloe Vera

Anche il succo di aloe vera può essere una bevanda rinfrescante. È ricco di vitamine e ha proprietà antinfiammatorie . Tuttavia, fai attenzione a non esagerare: troppo può avere un effetto lassativo .

