Rissa ad Ispica. Il sindaco chiede controlli al Prefetto

Alla luce degli eventi occorsi questa notte in un locale della movida nostrana, il prossimo consiglio comunale già convocato per il 31 luglio, si aprirà con una relazione del sindaco Innocenzo Leontini sulla sicurezza in Città”. Cosi’ in una nota su Facebook il Comune di Ispica, che si riferisce alla maxi rissa di sabato notte in un locale nei pressi del Parco Forza, di proprietà del Comune ma dato in gestione a privati. “La relazione sarà, poi, pubblicata -e’ scritto ancora – su questa pagina. Domani, inoltre, il Primo Cittadino con richiesta ufficiale chiederà per iscritto al Prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri e a tutte le forze dell’ordine di adottare misure per un ripristino della normalità e della sicurezza in città specie nelle occasioni di grande animazione giovanile del fine settimana”.

