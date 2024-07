Cina. Il PCC reprime crudelmente la pratica spirituale Falun Gong

Foto: Giannino Ruzza (Toronto-Ontario)

(gr) Continua la campagna di repressione nazionale del Partito Comunista Cinese (PCC) contro la pratica spirituale del Falun Gong il che significa dopo 25 anni di repressione che un’intera generazione continua a subire questo soffocamento. La persecuzione, infatti, è in corso e continua imperterrita dal 1999. Noto anche come Falun Dafa, insegna i principi di verità, compassione e tolleranza e cinque esercizi meditativi. Per cercare di rispettare questi principi, circa 70-100 milioni di praticanti in Cina sono soggetti ad arresti e detenzioni illegali, lavaggio del cervello e tortura e persino al prelievo di organi da persone vive. La pratica raccapricciante è stata rivelata per la prima volta da informatori che hanno condiviso le loro storie negli Stati Uniti già nel 2006 con una donna che testimoniò che il suo ex marito, un medico specializzato in trapianti, aveva rimosso le cornee di praticanti del Falun Gong da persone vive. Denunciando che gli organi prelevati da persone sane continuano ad alimentare il mercato miliardario dei trapianti del Paese. Testimonianze: Livia aveva 11 anni quando iniziò la persecuzione. Lei e i suoi genitori praticavano regolarmente gli esercizi del Falun Gong in un parco pubblico, dove “molti funzionari governativi ci conoscevano ed erano piuttosto amichevoli con noi”.

Dall’oggi al domani, tutto è cambiato. In Cina i media, tutti gestiti dallo Stato, hanno diffamato il Falun Gong definendolo “malvagio” e le persone che portavano gli stereo nei parchi per ascoltare la musica degli esercizi per piccoli raduni sono state improvvisamente arrestate.

I genitori di Livia furono mandati in vari campi di lavoro e strutture di detenzione nel corso degli anni almeno 10 volte separate.

Per la sedicenne Meimei, l’arresto di sua madre è stato un brusco risveglio. Il telefono squillò e lei, confusa, rispose. Sua madre non l’aveva svegliata per andare a scuola quella mattina e ora era in ritardo.

“Tua madre è stata arrestata perché faceva gli esercizi del Falun Gong in un parco. Chiedi a tuo padre di portare domani 5.000 yuan alla stazione di polizia, altrimenti potrai valutare tu stesso le conseguenze”, ha detto l’uomo dall’altra parte della linea.

Suo padre, un agente penitenziario e uno zio che si trovava in una posizione finanziaria per aiutarla avrebbero pagato tangenti, cercando di scoprire dove fosse esattamente detenuta la madre di Meimei. Alla fine, alla sola figlia Meimei è stata concessa una visita di 15 minuti, e sua madre è stata rilasciata due settimane dopo, ricoperta di lividi.

Yu aveva 13 anni quando accadde e “fu come se il cielo e la terra si fossero capovolti”. Successivamente è rimasta nel dormitorio di una scuola superiore con altre nove ragazze, dove ha cercato di nascondere i materiali del Falun Gong sotto il materasso. Quando una compagna di dormitorio le ha chiesto di sbarazzarsene, Yu ha cercato di spiegare che il Falun Gong veniva descritto in modo falso dalle autorità, che hanno condannato un amico di famiglia a 12 anni di prigione per aver creduto nella verità, nella compassione e nella tolleranza. La sua spiegazione fu accolta con una risata.

“Denunciare” il Falun Gong è diventato un esercizio nazionale. Nelle scuole e nei luoghi di lavoro è stato richiesto alle persone di ripetere la propaganda del PCC.

La campagna di persecuzione del PCC ha effetti a catena ben oltre i suoi confini. In effetti, la risposta internazionale alla repressione transnazionale del Falun Gong ha mostrato al regime dove la sua macchina di propaganda ha successo, secondo i ricercatori intervenuti ad un recente panel dell’Hudson Institute il 17 luglio scorso.

“È una guerra di propaganda”, ha detto Nina Shea , direttrice del Centro per la libertà religiosa presso l’Hudson Institute.

In una conferenza stampa del 18 luglio scorso, un portavoce del Dipartimento di Stato ha affermato che il dipartimento sta osservando l’uso della disinformazione da parte del PCC, nonché le violazioni dei diritti umani da parte del regime. “Non esiteremo a intraprendere azioni appropriate” contro la continua persecuzione da parte del Partito Comunista Cinese (PCC) del gruppo spirituale Falun Gong, ha detto il portavoce Vedant Patel.

Nel 2021 e nel 2022, il Segretario di Stato Antony Blinken ha sanzionato due funzionari del PCC per violazioni dei diritti umani nella persecuzione del Falun Gong, e il Dipartimento di Giustizia ha anche accusato due sospetti agenti del PCC per il loro ruolo nel tentativo di aiutare il regime a “rovesciare” la pratica negli Stati Uniti.

Anche il Congresso è intervenuto. Il mese scorso, la Camera ha approvato la legge sulla protezione del Falun Gong, che sanzionerebbe le persone che partecipano al prelievo forzato di organi da parte del regime.

Vieta inoltre la cooperazione degli Stati Uniti con la Cina nel campo dei trapianti di organi finché il PCC resta al potere. Secondo il Centro per la libertà religiosa dell’Hudson Institute, le istituzioni americane hanno formato almeno 344 medici cinesi specializzati in trapianti.

Nel 2019, un tribunale popolare indipendente ha concluso all’unanimità che il PCC imprigiona, quando non li sopprime, i prigionieri di coscienza anche espiantando i loro organi “su scala significativa”, e che i praticanti del Falun Gong sono le principali vittime di questo crimine.

