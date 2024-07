Incontro tra il Sindaco Aiello e il Dirigente del Commissariato di Vittoria Arcidiacono

Questa mattina a Palazzo Iacono, si è tenuto un incontro tra il Sindaco Francesco Aiello e il Dirigente del Commissariato di Polizia di Vittoria, Giovanni Arcidiacono. Il Sindaco ha voluto incontrare di persona il Dirigente per esprimere il proprio apprezzamento per il gesto eroico compiuto lo scorso 12 luglio. In quell’occasione, il vice Questore è intervenuto con grande coraggio per salvare una donna rimasta intrappolata all’interno di una palazzina, vittima di un incendio doloso.

Il Funzionario di Polizia si è distinto per la sua generosità e altruismo, mettendo a rischio la propria incolumità per salvare la vita della donna. Il suo gesto spontaneo e coraggioso è un esempio virtuoso e fecondo di umanità, che lo ha visto agire da solo e senza esitazione per soccorrere la donna intrappolata.

Il Sindaco, l’Amministrazione comunale e tutta la città di Vittoria esprimono profonda gratitudine al Dirigente di Polizia per l’azione intrapresa in un momento di grande confusione e pericolo. Va sottolineato che all’interno della palazzina erano state posizionate due bombole di gas da 10 kg ciascuna, aumentando il rischio per tutti i presenti nella zona.

“L’atto di coraggio del vice Questore Arcidiacono rappresenta un esempio di dedizione al ruolo e al servizio per la sicurezza dei cittadini, e per questo merita il riconoscimento e la gratitudine di tutta la comunità”- ha commentato il Sindaco Francesco Aiello.

