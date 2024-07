C’è un ferito grave nell’incidente avvenuto sulla SP Comiso-Chiaramonte Gulfi, alle pendici del centro montano, nei pressi del cavalcavia per la SS 514. Due auto si sono scontrate violentemente. L’incidente stradale ha fatto registrare tre feriti, di cui uno con codice rosso. Sono stati trasportati tutti in ospedale. Per i rilievi le forze dell’ordine e il 118.

foto Franco Assenza

