Sicurezza, Sallemi (FdI) al vertice istituzionale a Comiso

Il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d’Italia ha partecipato al vertice istituzionale promosso dal sindaco Maria Rita Schembari e dalla giunta comunale sul tema della sicurezza e al quale è stata invitata la deputazione regionale e nazionale.

Sallemi a margine del confronto ha dichiarato: “Sono vicino al sindaco di Comiso e alla sua battaglia per contrastare degrado urbano, vandalismo e micro criminalità specie nel centro storico cittadino. Il sindaco non è solo e sono e saremo, con l’onorevole Giorgio Assenza, al suo fianco e vicino a una comunità che esige sicurezza e vivibilità. Affronteremo in maniera sinergica la questione e mi impegno a chiedere al Prefetto, sempre sensibile e attento, un tavolo di confronto che affronti il tema. Parallelamente occorre una fase di studio per le criticità connesse alle attività automatiche h 24. Serve contemperare il diritto di fare impresa al diritto della comunità di non subire situazioni di degrado connesse alla presenza di queste attività. I centri della provincia Iblea sono tutti interessati da questo fenomeno e per questo il confronto deve aprirsi necessariamente anche con le associazioni di categoria e i sindaci per trovare soluzioni. I nostri straordinari centri storici, tra barocco e liberty, non possono diventare oggetto di degrado e quindi subire un costante spopolamento”

