Circonvallazione di Pozzallo. MpA e Iozzia: “Avevamo ragione”

“Apprendiamo con soddisfazione che il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha avviato l’iter amministrativo per la gara di appalto degli interventi urgenti per la riapertura della Circonvallazione di Pozzallo, approvando il progetto di 600.000 euro”. Lo dicono il coordinamento cittadino del Movimento per l’Autonomia e il consigliere comunale Rosario Iozzia.

I lavori saranno affidati attraverso una proced ura negoziata. L’appalto avrà una durata temporale di 90 giorni dalla consegna dei lavori. Saranno effettuati interventi manutentivi straordinari per la messa in sicurezza dell’arteria. Tutto questo può avvenire perché l’amministrazione comunale di Pozzallo ha ceduto la strada al Libero Consorzio.

“Avevamo Ragione – legge in una nota -. Abbiamo lavorato con spirito costruttivo in questi mesi seguendo tutto l’iter ai vari livelli istituzionali, senza mai una parola fuori luogo, senza mai una polemica, al solo fine della tutela dei cittadini e con l’impegno per la risoluzione del problema. Senza clamori eccessivi già il 29 novembre del 2023 avevamo interessato i rappresentanti del Libero Consorzio nel ritornare in possesso della strada ed effettuare tutti i lavori necessari per la sua messa in sicurezza. Abbiamo sollecitato gli interventi necessari oltre al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, anche all’Irsap, ai nostri Parlamentari al Governo Regionale e proprio nelle scorse settimane avevamo effettuato un sopraluogo insieme ai responsabili dell’Autorità portuale.

Lo scorso 19 marzo, vista la gravità e le criticità sorte dall’ordinanza di chiusura, con la nostra rappresentanza consiliare del MPA Rosario Iozzia presso il Comune di Pozzallo, avevamo richiesto un consiglio comunale aperto al fine di affrontare la questione anche dal punto di vista istituzionale.

Abbiamo sempre ritenuto che il recupero del possesso della strada da parte del Libero Consorzio era l’unica soluzione possibile per la sua riapertura e per tutti gli interventi di cui ha bisogno ad eliminare le varie criticità esistenti.

Siamo convinti, conoscendo la professionalità e le competenze dell’Ing. Sinatra del Libero Consorzio, che l’iter amministrativo si possa concludere nel breve tempo possibile, seguendo le indicazioni legislative, che i lavori possano da subito iniziare ed essere completati procedendo alla riapertura della strada, soprattutto per eliminare i disagi al traffico, i pericoli per l’incolumità dei residenti e di chi transita su Pozzallo”.

