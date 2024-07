Ludwing a Marina di Modica – 27 luglio H 22.00 Piazza Mediterraneo

Iniziano sabato prossimo gli eventi a Marina di Modica dedicati soprattutto a ragazze e ragazzi, con tutta una serie di iniziative che hanno come fine non ultimo anche quello di fare in modo che restino a Marina a godersi belle e lunghe serate di sano divertimento e di allegria, senza bisogno di spostarsi altrove. A dichiararlo è l’Assessore alle Politiche giovanili Samuele Cannizzaro – grazie al contributo della Regione e all’impegno dell’onorevole Abbate, con il sindaco Monisteri, abbiamo promosso spettacoli e momenti di aggregazione tutti dedicati a giovani (ma anche meno giovani) che avranno sabato prossimo, 27 luglio, il primo spettacolo di grande richiamo del nostro Summer Fest 2024. Marina di Modica, infatti, è tappa del Summer Tour 24 di Ludwig. E sarà la nostra terrazza sul mare, piazza Mediterraneo – dice l’Assessore Cannizzaro – ad accogliere alle 22.00 del 27 luglio, Ludwig (al secolo Ludovico Franchitti), dj e cantante romano, da sempre immerso nella musica elettronica, avendo iniziato a suonare nei club come dj. Dopo aver accompagnato la Dark Polo Gang nel Twins Tour, da qualche tempo ha deciso di dedicarsi al suo progetto da solista. Sue anche alcune delle produzioni tra gli artisti più in vista della scena trap italiana. Con Ludwing, sabato prossimo, diamo il via a tanti momenti che Marina di Modica dedicherà a ragazze e ragazze nel Summer Fest 2024. Finalmente, si torna a pensare ai giovani, che erano stai messi nel dimenticatoio, lasciandoli andare altrove. Eppure negli anni passati i giovani avevano dato una maggiore vivacità all’estate e i genitori ringraziavano. E allora, diciamo grazie, a chi ha voluto continuare a credere che i giovani sono il futuro.

Salva